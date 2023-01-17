إزالة ثلاثة لاعبين بالزمالك شعرهم بالليزر تثير ضجة في مصر.. ما رأيكم؟

قبل 23 دقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو وصور لثلاثة لاعبين من نادي الزمالك أثناء خضوعهم لجلسة لإزالة الشعر بالليزر. وذكرت وسائل إعلام أن مجلس إدارة النادي قرر تغريمهم 300 ألف جنيه لكل لاعب وذلك لمخالفتهم قرارات النادي بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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