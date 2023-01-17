الشان 2023: كلمة حفيد مانديلا عن الصحراء الغربية في افتتاح الشان بالجزائر تغضب المغاربة
الشان 2023: كلمة حفيد مانديلا عن الصحراء الغربية في افتتاح الشان بالجزائر تغضب المغاربة
قالت الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم إنها تقدمت بشكوى للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب كلمة القاها حفيد نيلسون مانديلا وتحدث فيها عن "تحرير الصحراء الغربية." الرباط اعتبرت ذلك تسييسا للحدث الرياضي.
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