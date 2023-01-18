وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري يهاجم شركة تبوك السعودية على خلفية خريطة للصحراء الغربية
وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري يهاجم شركة تبوك السعودية على خلفية خريطة للصحراء الغربية
انتقد وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري علي عون فرع شركة تبوك السعودية في بلاده، وذلك عندما شاهد خريطة للمغرب تضم إلى حدودها الصحراء الغربية. وطالب الوزير بإزالة الخريطة والتنويه إلى أن هذا لا يمكن قبوله في الجزائر.
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