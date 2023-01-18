خليجي 25: حركة غير لائقة من لاعب بحريني بمباراة عمان وأم عراقية تصف تفاصيل المباراة لطفلتها الكفيفة

قبل 9 دقيقة

شهدت المباراة التي جمعت منتخبي البحرين وعمان، في نصف نهائي خليجي 25، مشكلة بعد حركة اعتبرت غير لائقة قام بها اللاعب مهدي آل حمدان وعاقبته لجنة الانضباط، إلا أنه ظهر في فيديو وقال إنه لم يقصد حكم المباراة في حركته.