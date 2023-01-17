هل ينجح برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج في الحد من مشكلات الحياة الزوجية؟
هل ينجح برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج في الحد من مشكلات الحياة الزوجية؟
تستعد تونس لإطلاق برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج بحسب ما ذكرته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة التونسية آمال بلحاج بهدف بناء فضاء أسري متماسك.
البرنامج سيشهد تنظيم دورات تأهيلية الشباب المقبل على الزواج ويأتي بعد زيادة في نسب الطلاق شهدتها تونس في السنوات الأخيرة بالتوازي مع انخفاض في عدد عقود الزواج في نفس السنوات.
هل أصبحت الحياة الزوجية شبحا يخيف البعض ويفرون منه؟ أحمد شاب تونسي مر بتجربة الانفصال عن زوجته تحدث لمنى أبو عمارة عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال كما تحدثت منى إلى وفاء الشاذلي المحامية والناشطة في حقوق المرأة.