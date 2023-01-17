هل ينجح برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج في الحد من مشكلات الحياة الزوجية؟

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هل ينجح برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج في الحد من مشكلات الحياة الزوجية؟

قبل 34 دقيقة

تستعد تونس لإطلاق برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج بحسب ما ذكرته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة التونسية آمال بلحاج بهدف بناء فضاء أسري متماسك.

البرنامج سيشهد تنظيم دورات تأهيلية الشباب المقبل على الزواج ويأتي بعد زيادة في نسب الطلاق شهدتها تونس في السنوات الأخيرة بالتوازي مع انخفاض في عدد عقود الزواج في نفس السنوات.