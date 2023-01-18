يوتيوبر ينفذ مقلبا بأصوات "جنسية" في استوديو بي بي سي التحليلي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون
يوتيوبر ينفذ مقلبا بأصوات "جنسية" في استوديو بي بي سي التحليلي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون
نفذ يوتيوبر إنجليزي مقلبا بأصوات "جنسية" على الهواء في استوديو بي بي سي التحليلي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس إنجلترا. وقدمت بي بي سي المحلية اعتذارا لجماهير الكرة الذين شاهدوا المقلب.
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