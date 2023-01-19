كأس الخليج 25: تدافع جمهور المباراة النهائية في البصرة يخلف 3 قتلى وعشرات الإصابات

قبل 40 دقيقة

توجه عشرات آلاف العراقيين إلى البصرة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج 25 بين العراق وسلطنة عُمان، لكن بسبب التدافع قُتل 3 أشخاص وجرح 60 آخرون. الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد أن المباراة ستقام في موعدها.