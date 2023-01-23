ما هو برنامج ChatGPT الذي يثير قلق غوغل؟
ما هو برنامج ChatGPT الذي يثير قلق غوغل؟
تطبيق ChatGPT للدردشة الذي طورته شركة "أوبن أي آي" الأمريكية يجيب على أسئلة وطلبات المستخدمين وقادر على حل مسائل رياضيات معقدة، وكتابة رموز برمجة أيضا. قدرات البرنامج أثارت قلق شركة غوغل، وتحذيرات من جوانبها السلبية على التعليم والأمن السيبراني والعمالة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.