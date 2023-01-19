الوصاية الهاشمية.. خمسة وثلاثون سفيرا أوروبيا يزورون الحرم القدسي
الوصاية الهاشمية.. خمسة وثلاثون سفيرا أوروبيا يزورون الحرم القدسي
زار سفراء من دول أوروبا الحرم القدسي لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية. جاءت الزيارة بعد واقعة منع السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي من دخول الحرم القدسي، الأمر الذي نفته الشرطة الإسرائيلية.
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