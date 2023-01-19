هل يجب فرض مادة الرياضيات على جميع طلبة المراحل المدرسية؟
هل يجب فرض مادة الرياضيات على جميع طلبة المراحل المدرسية؟
أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن خطة لفرض تدريس مادة الرياضيات في البلاد حتى سن الـ18، معتبراً أن ذلك سيضع إنجلترا على قدم المساواة مع معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.
عبد الله طالب تفوق في الرياضيات طوال مراحل دراسته في المدرسة حدثته منى أبو عمارة وسألته عن بداية تولعه بمادة الرياضيات.
منى أبو عمارة تحدثت أيضاً إلى رانيا طبازة، وهي معلمة رياضيات، سألتها عن المهارات الحسابية التي تتناسب مع أعمار الطلبة.