سكر ودقيق وزيت مساعدات من ليبيا إلى تونس تجلب انتقادات لقيس سعيد "بالتسول"

قبل 19 دقيقة

فتحت مساعدات غذائية أرسلتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتونس سجالات سياسية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مرحب بالمبادرة الليبية ومستنكر يتهم الحكومة بـ "جر البلاد إلى التسول".

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