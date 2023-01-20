ألعاب الزمن الجميل

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ألعاب الزمن الجميل

قبل 8 دقيقة

هل تذكرون لعبة "فتحي يا وردة" أو لعبة "الحجلة" أو حتى لعبة "شد الحبل" وغيرها من تلك الألعاب الشعبية؟

ألعاب تربى عليها الأطفال في الماضي، متخذين من الشارع مساحة لهم.

يصطحبكم "دنيانا" هذا الأسبوع في رحلة لاستعادة مرح ألعاب الزمن الجميل. تستحضر المشاركات طفولتهنّ والألعاب التي كنّ يلعبنها وكيف تعرّفن عليها. يتناقشن في أهمية اللعبة واختلاف تسمياتها مع اختلاف البلد أو المنطقة.

والسؤال الأبرز المطروح أين أصبحت هذه الألعاب اليوم؟ هل صارت من الماضي؟ وهل ساهمت التكنولوجيا وألعاب الفيديو بتغيير ثقافة اللعب؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فاطمة وريا صانعة محتوى صومالية، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة فلسطينية، ونوال الحوار شاعرة سورية.