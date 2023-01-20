رونالدو يخسر أمام ميسي في أول ظهور لـ "الدون" مع النصر السعودي في كأس موسم الرياض

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رونالدو يخسر أمام ميسي في أول ظهور لـ "الدون" مع النصر السعودي في كأس موسم الرياض

قبل 11 دقيقة

للمرة الأولى يلعب كريستيانو رونالدو كلاعب لنادي النصر السعودي في أول مباراة له مع الفريق منذ انضمامه في مواجهة فريق باريس سان جيرمان. المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان على نجوم النصر والهلال بخمسة أهداف مقابل أربعة في "كأس موسم الرياض".

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