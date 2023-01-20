تحقق الشرطة البريطانية في مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء حين ظهر في سيارة دون حزام أمان
تحقق الشرطة البريطانية في مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء حين ظهر في سيارة دون حزام أمان
تحقق الشرطة البريطانية في مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء ريشي سوناك حين ظهر في سيارة متحركة دون حزام أمان. وهذه ليست المخالفة الأولى للقانون التي يرتكبها ريشي سوناك الذي أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لليز تراس في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.
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