جامع عقبة بن نافع.. باحث تونسي يثير الجدل بشأن دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا
جامع عقبة بن نافع.. باحث تونسي يثير الجدل بشأن دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا
أثار الكاتب التونسي محمد رجب الجندوبي حالة من الجدل بين التونسيين بعد تصريحاته بأن الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا كانت "احتلالا"، وطالب بتغيير اسم جامع عقبة بن نافع، قائلا إن عقبة تسبب في مذابح للسكان.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.