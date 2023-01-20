جامع عقبة بن نافع.. باحث تونسي يثير الجدل بشأن دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا

قبل 43 دقيقة

أثار الكاتب التونسي محمد رجب الجندوبي حالة من الجدل بين التونسيين بعد تصريحاته بأن الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا كانت "احتلالا"، وطالب بتغيير اسم جامع عقبة بن نافع، قائلا إن عقبة تسبب في مذابح للسكان.