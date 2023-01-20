ناجي مختار: أتوقع إنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الإنتخابات هذا العام

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ناجي مختار: أتوقع إنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الإنتخابات هذا العام

قبل 33 دقيقة

قال ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنّ المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد من قبل مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة. ويرى ناجي مختار أن لا حاجة لجهود ما يعرف بالمصالحة الوطنية التي يقوم بها المجلس الرئاسي في ليبيا إذ لا توجد مشاكل أو خلل داخل النسيج الاجتماعي الليبي وأنّ "المجلس الرئاسي لا يقود عملاً حقيقياً بقدر ما يطلق مصطلحات لا تتطابق مع الواقع الليبي" حسب تعبيره

وشدّد ناجي مختار على أهمية التقارب المصري التركي في تقريب موقفي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والتأثير السلبي لحالة المد والجزر بين الدولتين على الوضع في بلاده، مشيراً إلى وجود تصوّر يدعو الدولتين لرفع تأثيرهما السياسي بحيث يكون الحوار بين مجلسي النواب والدولة برعاية أممية.

ويتوقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى في ليبيا أن تُنجز القاعدة الدستورية في شهر فبراير – شباط هذا العام وتُحال إلى اللجنة المكلفة بإصدرارالقوانين مما يجعل إجراء الانتخابات هذا العام أمراً ممكنا.

فلماذا يرفض النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استخدام مصطلح (تسوية سياسية) لوصف الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلاده؟ وكيف ينظر لدورالأمم المتحدة في ليبيا؟ وماذا عن العلاقة بين أنصار النظام السابق والنظام الحالي الذي أعقب انتفاضة فبراير التي أطاحت بالقذافي؟