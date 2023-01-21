كيف تساهم في الحد من ظاهرة هدر الطعام؟

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كيف تساهم في الحد من ظاهرة هدر الطعام؟

قبل 59 دقيقة

حوالي ثلث الغذاء المنتج للاستهلاك يتم هدره أو فقده، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عام 2021. وبحسب تقرير أممي آخر، فإن مقدار المواد الغذائية المهدرة حول العالم وصل إلى 931 مليون طن في العام 2019. 40 مليون منها في العالم العربي. تأتي مصر والعراق والسعودية والسودان والجزائر في صدارة الدول المهدرة للطعام في العالم العربي.

في هذه الحلقة من بي بي سي اكسترا، نتوقف عند ظاهرة هدر الطعام في العالم العربي. كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ ما هي الأكلات التي يمكننا إعادة تدويرها؟ وماذا عن معايير السلامة الغذائية؟

في الاستديو، تعطي الشيف والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليلى عبد اللطيف من لبنان بعض النصائح والوصفات للحد من هدر الطعام. وتنضم إليها منة شاهين من مصر وهي شريك مؤسس تطبيق "تكية" للحد من هدر الطعام.

ستأخذكم الحلقة إلى سوق الطعام المستعمل في مصر وهو مقصد الكثير من الأفراد والعائلات في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة. وتنقلكم بعدها إلى القدس لتتعرفوا على شابة تعيش حياة صفر نفايات وهي صاحبة مدونة "صفر نفايات فلسطين".

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: مريم التومي وسيف الدين رباعي