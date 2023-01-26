الاستعمار الفرنسي في الجزائر.. باريس تتعهد بفتح أرشيف الحقبة الاستعمارية وتطهير مواقع التجارب النووية

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وفق بيان الخارجية الجزائرية، تعهد الجانب الفرنسي بتسريع مسار استعادة الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية ومعالجة مواقع التجارب النووية التي يجب تطهيرها من الإشعاعات. يأتي ذلك في ظل الترقب لما ستسفر عنه زيارة الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا قريبا.