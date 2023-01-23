إكسترا صنعه فريق صغير من الشغوفين

قبل 23 دقيقة

حلقة اليوم من بي بي سي إكسترا هي حلقة وداع لمستمعينا .. وضمن آخر الحلقات التي تبُث على أثير بي بي سي الذي سيصمت صوته كراديو نهاية هذا الأسبوع .. في هذه الحلقة نبدأ من البداية .. بداية إكسترا ولنا حديث خاص مع مؤسس البرنامج سمير فرح الرئيس الحالي لبي بي سي عربي.