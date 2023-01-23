إكسترا صنعه فريق صغير من الشغوفين
إكسترا صنعه فريق صغير من الشغوفين
حلقة اليوم من بي بي سي إكسترا هي حلقة وداع لمستمعينا .. وضمن آخر الحلقات التي تبُث على أثير بي بي سي الذي سيصمت صوته كراديو نهاية هذا الأسبوع .. في هذه الحلقة نبدأ من البداية .. بداية إكسترا ولنا حديث خاص مع مؤسس البرنامج سمير فرح الرئيس الحالي لبي بي سي عربي.
سنسمع منه عن ذكرياته حول مرحلة البداية ولدينا لكم مفاجأتان .. إحداها تتعلق بالطريقة غير المألوفة التي بدأ بها إكسترا عبر الأثير والآخرى أن نجمة إكسترا سابقا ليليان داوود تصحبنا في الحلقة وأيضا زميلنا السابق أحمد زكي .. الحلقة برفقة هالة صالح وكريمة كواح وستغتنمان الفرصة لاسترجاع ذكرياتهما