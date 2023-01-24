مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج طفلة جاره اليمني قبل أن يتفاجأ بخبر صادم

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وثق رجل يمني مقيم في مصر يدعى أحمد علي الآنسي موقفا مؤثرا من جاره المصري العم رمضان، عندما قدم له ذهب زوجته ليبيعه ويعالج بثمنه طفلته لين الأنسي ذات الثلاثة عشر عاما، التي كانت في المستشفى نتيجة تعرضها للاختناق بالغاز أثناء الاستحمام.