حرق القرآن: الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية بعد حرق المصحف في لاهاي
حرق القرآن: الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية بعد حرق المصحف في لاهاي
في الوقت الذي خرج فيه آلاف المسلمين يتظاهرون في بلدان عدة للتنديد بحرق المصحف، أصدر الأزهر الشريف بيانا نادى فيه بمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية في دول العالم الإسلامي.
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