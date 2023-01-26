منتجات بي بي سي إكسترا من البودكاست ودخوله العالم الرقمي

قبل ساعة واحدة

في هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا، محمد قطب يحاور نانسي النقيب رئيسة تحرير برنامج بي بي سي إكسترا والمسؤولة عن منتجات البودكاست إكسترا ليفلز ومراهقتي وتغيير بسيط، عن اتخاذ القرار لتقديم هذا المحتوى الرقمي والتحديات التي قابلتها والفريق لتنفيذ هذه المشاريع التي تأتي في سياق الاستراتيجية العامة لبي بي سي بمنح الأولوية للمنتج الرقمي. يتخلل الحلقة لقاءات مع الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه المشاريع متحدثين عن أدوارهم كما شاركونا بذكريات العمل معا. كان لمستمعينا نصيب من مشاركتنا هذه اللحظات الهامة وتوديع الفريق والبرنامج.