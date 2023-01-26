مارك كلاتنبرغ .. هل كان مرتضى منصور السبب وراء استقالة رئيس لجنة التحكيم في مصر؟

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مارك كلاتنبرغ .. هل كان مرتضى منصور السبب وراء استقالة رئيس لجنة التحكيم في مصر؟

قبل 21 دقيقة

عاد رئيس لجنة التحكيم في مصر مارك كلاتنبرغ إلى إنجلترا بعد تقديم استقالته إلى اتحاد الكرة المصري. الاستقالة جاءت بعد هجوم على كلاتنبرغ من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

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