مارك كلاتنبرغ .. هل كان مرتضى منصور السبب وراء استقالة رئيس لجنة التحكيم في مصر؟
مارك كلاتنبرغ .. هل كان مرتضى منصور السبب وراء استقالة رئيس لجنة التحكيم في مصر؟
عاد رئيس لجنة التحكيم في مصر مارك كلاتنبرغ إلى إنجلترا بعد تقديم استقالته إلى اتحاد الكرة المصري. الاستقالة جاءت بعد هجوم على كلاتنبرغ من قبل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط .