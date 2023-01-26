سبأ الذنيبات.. أول أردنية تقود طائرة "أف 16 " الحربية

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سجلت الملازم الطيار سبأ الذنيبات أحد مرتبات سلاح الجو الملكي الأردني أمس الأربعاء، اسمها كأول أردنية تقود طائرة حربية من طراز " أف 16 " التي أنطلقت من قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية وحلقت الملازم سبأ بمفردها بالطائرة الحربية المقاتلة وهذا النوع من الطيران يعرف باسم الطيران المنفرد.