أم فهد.. إحالة المشهورة العراقية للقضاء بسبب "إيحاءات مخلة بالآداب" تثير الجدل
أم فهد.. إحالة المشهورة العراقية للقضاء بسبب "إيحاءات مخلة بالآداب" تثير الجدل
أحالت وزارة الداخلية العراقية المشهورة المعروفة باسم "أم فهد" إلى القضاء بتهمة المحتوى السيئ، ليتجدد النقاش عن استغلال المشاهير لعلاقتهم بالمسؤولين لأغراض شخصية. بينما تنفي أم فهد أن تكون صانعة محتوى.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.