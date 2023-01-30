انفجار أصفهان.. بالخريطة، تفاصيل الهجوم على الموقع العسكري الإيراني

قبل 17 دقيقة

في ظل تعدد وتضارب المعلومات عن الأضرار وطبيعة المصنع المستهدف، أثار الهجوم على مصنع الذخيرة العسكري في مدينة أصفهان الإيرانية ردودا كثيرة. وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف إلا أنه يأتي وسط حالة التوتر بين الغرب وإيران.