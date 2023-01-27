راديو بي بي سي عربي والتحول الرقمي

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راديو بي بي سي عربي والتحول الرقمي

قبل 44 دقيقة

بعد أكثر من ثمانية عقود على انطلاقتها، تتوقف إذاعة بي بي سي عربي عن البث ضمن خطة لإعادة الهيكلة وتسريع وتيرة التحول نحو الإعلام الرقمي. في هذه المناسبة، يناقش فريق بي بي سي إكسترا استخدام الناس في المنطقة العربية للراديو التقليدي. هل من دور أساسي يلعبه الراديو في حياتهم؟ هل هو مصدر المعلومات والترفيه الوحيد بالنسبة لهم؟ وما هي بدائل الراديو؟ وهنا نسأل عن جهوزية الدول العربية وجهوزية بنيتها التحتية لهذا التحول الرقمي.

في الاستديو، يستضيف فريق بي بي سي إكسترا، ميديا عازوري ومعين جابر، اللذين أسسا بودكاست "سردة بعد العشاء" الذي يناقش قضايا جريئة مع شخصيات من خلفيات مختلفة. عازوري، التي كانت تذيع برنامجا صباحيا على إحدى الإذاعات لمدة 25 عاما، تحدثت عن انتقالها من عالم الراديو إلى عالم البودكاست. أما جابر الذي ينحدر من عالم الإنتاج، تحدث عن فكرة البودكاست الخاص بهما والشخصيات التي يستضيفونها بالإضافة إلى الطريقة التي يتناولان بها المواضيع.

في الحلقة نستمع أيضا إلى الشاب محمد أبو بكر من اليمن والشابة ليال الشلاح من سوريا اللذين تحدثا عن دور الراديو التقليدي بالنسبة لجيل الشباب والمواضيع التي يرغبون بسماعها.

كما تأخذكم الحلقة إلى المغرب وتحديدا إلى قرية امى بلادن الأمازيغية حيث الراديو هو المؤنس الوحيد لسكان هذه القرية. ومن بعدها، نطير بكم إلى مصر لتتعرفوا على الشاب جوزيف فوزي المعروف بـ "زازا مزيكة" والذي يملك مجموعة كبيرة من الراديوهات والأسطوانات والتسجيلات النادرة.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سيف الدين رباعي وسماح دعكور ورانيا شلبي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية