رئيسة البرلمان الأنديني تثير غضبا مغربيا بتصريحاتها الداعمة لاستقلال الصحراء الغربية

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احتج الوفد المغربي المشارك في مؤتمر بالجزائر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على تصريحات رئيسة البرلمان الأنديني التي تدعم جبهة بوليساريو واستقلال الصحراء الغربية، وهذا خلال مداخلة لها في المؤتمر.