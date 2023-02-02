المحامية اللبنانية سندريلا مرهج تتحدى القاضي أثناء دفاعها عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

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قالت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج، العضوة في هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن مطالبتها بلبس الحجاب في المحكمة هو نوع من الضغوط النفسية عليها، رافضة التنمر.