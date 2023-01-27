برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا.. فكيف تعاملت معه جمعية الزواحف البريطانية؟
برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا.. فكيف تعاملت معه جمعية الزواحف البريطانية؟
استطاع برص مصري الوصول إلى إنجلترا وذلك بعد أن عثرت عليه سيدة في علبة الفراولة التي اشترتها من السوبرماركت.. البرص بخير ويقضي فترة الحجر الصحي في مقر جمعية للعناية بالزواحف
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