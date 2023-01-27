برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا.. فكيف تعاملت معه جمعية الزواحف البريطانية؟

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استطاع برص مصري الوصول إلى إنجلترا وذلك بعد أن عثرت عليه سيدة في علبة الفراولة التي اشترتها من السوبرماركت.. البرص بخير ويقضي فترة الحجر الصحي في مقر جمعية للعناية بالزواحف