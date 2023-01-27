عبد القادر الكيحل: قوة حزب الاستقلال في وحدته المقدسة

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عبد القادر الكيحل: قوة حزب الاستقلال في وحدته المقدسة

قبل 36 دقيقة

أعرب عبد القادر الكيحل البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال المغربي عن رفض بلاده لما وصفه بتدخل البرلمان الأوروبي في شؤون بلاده الداخلية وانتقاده لملف حقوق الإنسان في المغرب، مشيراً إلى أزمات تجاه أقليات في بعض الدول الأوروبية التي "ترتبط بالماضي الاستعماري" حسب تعبيره

وأضاف عضو مجلس النواب المغربي أنّ بلاده تتلمس طريقها في ممارسة الديمقراطية وأنّ لديها عثرات وأخطاء" لكنها لا ترقى إلى المستوى الذي يتحدث عنه الاتحاد الأوروبي" حسب رأيه

ووصف القيادي عبد القادر الكيحل ميزانية العام الحالي بكونها ميزانية بنفس اجتماعي وأنّها ستنزّل مفهوم التغطية الاجتماعية على المستوى الواقعي بما في ذلك الخدمات الصحية.

وقال القيادي في حزب الاستقلال المغربي إنّ حزبه لم يكن يوماً بركة هادئة لما يضمه من أصول اجتماعية مختلفة وأفكار ورؤى متعددة إلا أنّ قوة الحزب تكمن في "أنّ وحدته وحدة مقدسة" على حد تعبيره

وفيما يتعلق بعلاقات بلاده بالجزائر قال عبد القادر الكيحل إنّ الوضع بين البلدين لم يتدهور في الماضي إلى الحد الذي وصل إليه حاليا وإنّ دعوات العاهل المغربي للسلطات الجزائرية لا تجد آذانا صاغية على حد قوله

فما تقييم البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال المغربي لوضع حقوق الإنسان في بلاده؟ وكيف يرى موقف بعض الدول الأوربية من قضية الصحراء الغربية؟ وما تأثير علاقات المغرب بإسرائيل على خلاف المغرب مع الجزائر؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.