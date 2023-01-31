بوريس جونسون يقول إن بوتين هدد باستهدافه صاروخيا وموسكو تنفي

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في سلسلة وثائقية لقناة بي بي سي عن علاقة بوتين بالغرب، قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد باستهدافه صاروخيا وذلك خلال مكالمة جرت بينهما قبيل غزو روسيا لأوكرانيا. ورد المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف نافيا تلك التصريحات.