الشرطة المصرية تستخدم تطبيقات المواعدة للإيقاع بمثليين وعابرين جنسيا
الشرطة المصرية تستخدم تطبيقات المواعدة للإيقاع بمثليين وعابرين جنسيا
كشف تحقيق لبي بي سي نيوز عن استخدام الشرطة المصرية تطبيقات المواعدة للإيقاع بمثليين وعابرين جنسيا. ويشير التحقيق إلى أن أشخاصا من مجتمع الميم-عين تعرضوا للابتزاز من قبل عصابات ولم يستطيعوا الإبلاغ خوفا من الاعتقال.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.