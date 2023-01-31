الشرطة المصرية تستخدم تطبيقات المواعدة للإيقاع بمثليين وعابرين جنسيا

قبل 46 دقيقة

كشف تحقيق لبي بي سي نيوز عن استخدام الشرطة المصرية تطبيقات المواعدة للإيقاع بمثليين وعابرين جنسيا. ويشير التحقيق إلى أن أشخاصا من مجتمع الميم-عين تعرضوا للابتزاز من قبل عصابات ولم يستطيعوا الإبلاغ خوفا من الاعتقال.