مشيا على الأقدام.. جنود عراقيون يقطعون كيلومترات للوصول إلى طريق رئيسي، ووزارة الدفاع تحقق

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مشيا على الأقدام.. جنود عراقيون يقطعون كيلومترات للوصول إلى طريق رئيسي، ووزارة الدفاع تحقق

قبل 41 دقيقة

أثار فيديو لجنود عراقيين وهم يقطعون مسافة كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول إلى طريق رئيسي انتقادات للقيادات العسكرية، لتقوم وزارة الدفاع بفتح تحقيق في الموضوع.

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