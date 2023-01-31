طاليس المغربي: لماذا أغضب الفنان الكوميدي المغربيات؟
طاليس المغربي: لماذا أغضب الفنان الكوميدي المغربيات؟
أثار مقطع فيديو للكوميدي عبد العالي لمهر الشهير بـ "طاليس" جدالاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد أن قال بالعامية المغربية ما معناه "أنه مع كل محاولة من المنتخب المغربي للتأهل في قطر كان يعانق فتاة في المقهى، ولو استمر الأمر لكانت الآن حاملا منه لتعرب الكثير من النساء عن غضبهن من تصريحاته.
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