كأس آسيا 2027.. السعودية تستضيف البطولة القارية لأول مرة.. فما هي الملاعب التي ستحتضن المنافسات؟

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بعد فوز السعودية باستضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها، كشفت اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة عن إنشاء ملاعب جديدة وتطوير ملاعب أخرى موجودة لاستيعاب الجماهير ومنافسات البطولة.

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