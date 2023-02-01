فيديو "الزيارة" الساخر يتسبب في اعتقال صانعي محتوى مصريين
فيديو "الزيارة" الساخر يتسبب في اعتقال صانعي محتوى مصريين
ألقت الشرطة المصرية القبض على صانعي المحتوى بسمة حجازي الشهيرة بوردة ومحمد حسام وآخرين بعد نشرهم فيديو"الزيارة". المقطع يصور مشهدا تمثيليا كوميديا وهو ما أثار الانتقادات على وسائل التواصل بعدما وجهت تهم تتعلق بالإرهاب لصانعيه.
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