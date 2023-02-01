حكيم زياش.. لماذا تعثر انتقال الدولي المغربي من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان؟

قبل 28 دقيقة

لم تكتمل صفقة انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من نادي تشيلسي اللندني إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة على الرغم من اتفاق الفريقين. وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية فإن النادي الإنجليزي فشل في إرسال المستندات اللازمة في الوقت المناسب.