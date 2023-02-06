سعد بوعقبة: انقسام في الجزائر بسبب عموده الصحفي واتهامات له بالعنصرية ضد سكان الجلفة
سعد بوعقبة: انقسام في الجزائر بسبب عموده الصحفي واتهامات له بالعنصرية ضد سكان الجلفة
قالت تقارير صحفية جزائرية إن الإعلامي سعد بوعقبة اعتقل في العاصمة الجزائر، وإنه رهن التحقيق معه من طرف الشرطة.
وكانت تسع جمعيات محلية من مدينة الجلفة تقدمت بشكوى ضده، تتهمه بالعنصرية والإساءة لهم في آخر عمود له حول مشروع تربية الأبقار في المدينة ، وهذا على الرغم من تقديمه اعتذارا وسحبه للمقال.
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