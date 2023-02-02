العاملات الفلبينيات في الكويت: مغادرة العشرات عقب مقتل عاملة فلبينية وحرق جثتها

قبل 18 دقيقة

قررت الفلبين وقف التعامل مع وكالات العمالة الأجنبية في الكويت وتطبيق قواعد جديدة عند استقدام عاملات أخريات وذلك عقب جريمة قتل العاملة الفلبينية جوليبي رانارا على يد فتى يبلغ من العمر 17 عاما. وأعلنت السلطات الفلبينية عن مغادرة 114 عاملة خلال 4 أيام فقط.