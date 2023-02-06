زلزال تركيا وسوريا: مئات الضحايا جراء الزلزال المدمر، ما هي المحافظات الأكثر تضررا في البلدين؟
زلزال تركيا وسوريا: مئات الضحايا جراء الزلزال المدمر، ما هي المحافظات الأكثر تضررا في البلدين؟
تسبب الزلزال الهائل والمدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في سقوط مئات القتلى وآلاف الإصابات، ولا تزال أعداد الضحايا في ارتفاع، حيث تستمر عملية البحث عن مئات العائلات تحت الأنقاض.
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