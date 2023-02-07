زلزال تركيا وسوريا..فيديو لإنقاذ طفلة رضيعة ووفاة أمها تحت أنقاض الزلزال في سوريا

قبل 18 دقيقة

في اليوم الثاني للزلزال المدمر في تركيا وسوريا، تداول الناس فيديوهات مؤلمة لإنقاذ أطفال سوريين من تحت ركام الزلزال. وفي ظل المساعدات الخجولة لسوريا، مناشدات للجهات الدولية لتقديم مساعدات بشكل عاجل.