عشرات الملايين في سجن "العبودية الحديثة"

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عشرات الملايين في سجن "العبودية الحديثة"

قبل 18 دقيقة

عملٌ قسريّ يصل إلى حد العبوديةّ. هكذا يصف التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة ومنظمة Walk Free، واقع عشرات ملايين الأشخاص حول العالم.

في حلقة هذا الأسبوع من "دنيانا" نناقش أسباب الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الواقعين تحت وطأة العمل القسري بين العامي 2016 و2021، تحديداً في العالم العربي. كما نتطرّق إلى ما يظهره التقرير بأنّ النّسبة الأكبر من المتأثّرين هم من النّساء. من هنا نركّز على أوضاع العاملات المهاجرات في العالم العربي وكيف انعكس انتشار وباء كوفيد والأزمة الاقتصادية العالمية على حياتهنّ وأدّى إلى تفاقم الانتهاكات بحقهنّ.

في هذه الحلقة شاركت كلّ من ديما حداد، وهي مسؤولة مشروع مكافحة الاتجار بالبشر فيوكالة الأمم المتحدة للهجرة - مكتب بيروت، موهانا إسحق وهي رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الاتجار بالبشر في منظمة "كفى"، إيدين موغيس وهي عاملة أثيوبية مهاجرة تعيش في لبنان.

وعبر الزوم، شارك في الحلقة حماده أبو نجمة وهو محام وباحث في شؤون العمل والعمال وعضو لجنة الخبراء القانونيين لمنظمة العمل العربية وحنان صلاح وهي مديرة مساعدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. كذلك شاركت في الحوار الممثلة والكاتبة اللبنانية ديمة متّى.