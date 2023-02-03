إرث ميدان التحرير

قبل 11 دقيقة

نستذكر أبرز المحطات التي مرت بها ثورة 25 يناير التي كانت سببا بتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن السلطة وندق أبواب شباب ميدان التحرير لمناقشة التجربة والمستقبل السياسي.

في الاستديو، يستضيف فريق بي بي سي إكسترا، الباحثة في "مركز سينرجيز للأبحاث" داليا القاضي، للحديث حول ما تبقى من إرث 25 يناير والواقع السياسي لشباب الثورة بعد أكثر من عقد على اندلاعها وكيف يتفاعل الجيل الجديد مع هذه الذكرى ونناقش واقع الحريات الصحفية في مصر مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى الأعصر ونعيش لدقائق أجواء ميدان التحرير الفنية بصوت المطرب والملحن يحيى نديم مؤسس فرقة "عمدان النور".