منطاد تجسس "صيني" في سماء الولايات المتحدة يثير الذعر بين الأمريكيين وبكين ترد

قبل 53 دقيقة

قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن المنطاد الذي رصدته في سماء ولاية مونتانا شمال البلاد قد يكون صينيا وموجه للتجسس على منشآتها، بينما ردت الصين بأنها تدرس التقارير حول هذا المنطاد.