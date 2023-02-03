هاني شاهين: نجم "باب الحارة" يشتكي من تدهور وضعه المعيشي
هاني شاهين: نجم "باب الحارة" يشتكي من تدهور وضعه المعيشي
في مقابلة دامت حوالي ساعة، ظهر الممثل السوري هاني شاهين، المعروف بأداء شخصية العريف نوري في مسلسل باب الحارة، وهو يشكو ضيق حالته وتدهور أوضاعه الاقتصادية. أثارت المقابلة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بالإعلان عن حل لـ "أزمة الفنان" التي لخصت أزمة ملايين السوريين.
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