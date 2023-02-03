بولا يعقوبيان: الأوضاع لا تحتمل استمرار شغور منصب الرئيس

قبل ساعة واحدة

قالت بولا يعقوبيان عضو مجلس النواب اللبناني عن قوى التغيير إن ما يجري في لبنان اليوم رغم كل فظاعته هو تأسيس لمرحلة مقبلة تكون فيها الأوضاع أفضل. وأضافت أنّ الإعتصام داخل مجلس النواب الذي تقوم به حالياً هي وزملاؤها لقي تفاعلا من الرأي العام اللبناني ، فما هي دلائل ذلك؟ وما أسباب انتقاداتها اللاذعة للطبقة السياسية في لبنان؟ وما هي فرص انتخاب رئيس جديد للبنان بعد ثلاثة شهور من شغور المنصب؟