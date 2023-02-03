بولا يعقوبيان: الأوضاع لا تحتمل استمرار شغور منصب الرئيس
قالت بولا يعقوبيان عضو مجلس النواب اللبناني عن قوى التغيير إن ما يجري في لبنان اليوم رغم كل فظاعته هو تأسيس لمرحلة مقبلة تكون فيها الأوضاع أفضل. وأضافت أنّ الإعتصام داخل مجلس النواب الذي تقوم به حالياً هي وزملاؤها لقي تفاعلا من الرأي العام اللبناني ، فما هي دلائل ذلك؟ وما أسباب انتقاداتها اللاذعة للطبقة السياسية في لبنان؟ وما هي فرص انتخاب رئيس جديد للبنان بعد ثلاثة شهور من شغور المنصب؟
وفيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت عبّرت بولا يعقوبيان عن ثقتها في أنّ المرحلة الحالية من التحقيقات وصلت إلى نتائج، فماذا تعني تلك النتائج وما التحديات التي تواجه التحقيقات وما رأيها في إمكانية محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
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