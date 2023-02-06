الانتخابات الرئاسية التونسية 2024: قيس سعيد ومغني الراب كادوريم يثيران الانتقادات في استطلاع رأي

قبل 39 دقيقة

أثارت نتائج استطلاع للرأي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة جدلا بعدما أظهرت تصدر الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد بينما جاء مغني الراب التونسي كادوريم في المركز الثالث.

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