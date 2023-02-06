بروح رياضية: في عيد ميلاده الثامن والثلاثين.. ما الذي سيضيفه كريستيانو رونالدو للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟
بروح رياضية: في عيد ميلاده الثامن والثلاثين.. ما الذي سيضيفه كريستيانو رونالدو للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟
لأول مرة يغادر كريستيانو رونالدو قارة أوروبا. اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية والوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم قرر تمثيل ألوان نادي النصر السعودي في تجربة جديدة، فما الذي سيضيفه لناديه الجديد؟ وما الذي ينتظره؟ وكيف سيكون العائد على السعودية فنيا واقتصاديا ودعائيا؟
مسيرة كريستيانو رونالدو في الملاعب، نهاية منافسته التاريخية مع ليونيل ميسي، ما السلبيات التي ستحيط بانتقاله للنصر فنيا وماديا؟
وكيف سيروج لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030؟
عن الاستفادة الدعائية للنصر وللدوري السعودي، ومستقبل اللاعب ما بعد النصر، كل هذا في الحلقة الأولى من برنامج #بروح_رياضية بشكله الجديد على منصات #بي_بي_سي عربي الرقمية.
#بروح_رياضية الاثنين والخميس من كل أسبوع على موقع بي بي سي عربي وقناة بي بي سي عربي على يوتيوب.