بروح رياضية: في عيد ميلاده الثامن والثلاثين.. ما الذي سيضيفه كريستيانو رونالدو للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بروح رياضية: في عيد ميلاده الثامن والثلاثين.. ما الذي سيضيفه كريستيانو رونالدو للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟

قبل 31 دقيقة

لأول مرة يغادر كريستيانو رونالدو قارة أوروبا. اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية والوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم قرر تمثيل ألوان نادي النصر السعودي في تجربة جديدة، فما الذي سيضيفه لناديه الجديد؟ وما الذي ينتظره؟ وكيف سيكون العائد على السعودية فنيا واقتصاديا ودعائيا؟

مسيرة كريستيانو رونالدو في الملاعب، نهاية منافسته التاريخية مع ليونيل ميسي، ما السلبيات التي ستحيط بانتقاله للنصر فنيا وماديا؟

وكيف سيروج لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030؟