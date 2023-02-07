مشاهد مأساوية من عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وتوافد المساعدات الدولية للمشاركة في جهود الإغاثة

قبل 51 دقيقة

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن تركيا تعرضت حتى الآن إلى 312 هزة أرضية منذ أمس بعد الزلزال الغير مسبوق الذي وصلت قوته إلى 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير مع عثور رجال الإنقاذ على مزيد من الضحايا حيث تبذل فرق الإنقاذ قصارى جهودها من أجل البحث عن ناجين.